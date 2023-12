Imago / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jakub Myszor

Jakub Myszor może zmienić klub wewnątrz Ekstraklasy

Sprowadzeniem reprezentanta Polski do lat 21 zainteresowany jest Raków Częstochowa

Kontrakt pomocnika z Cracovią wygasa latem przyszłego roku

Jakub Myszor na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa wczoraj przedstawił nowego dyrektora sportowego, którym został Samuel Cardenas. Teraz według informacji Tomasza Włodarczyka mistrz Polski pracuje nad pierwszym transferem. Do Częstochowy ma trafić pomocnik Cracovii – Jakub Myszor. Dla klubu spod Jasnej Góry jest to drugie podejście do transferu młodzieżowego reprezentanta Polski. “Medaliki” przed sezonem próbowali ściągnąć 21-latka, lecz wtedy kością niezgody okazała się kwota, jakiej oczekiwał krakowski klub.

Myszor nie jest pierwszym wyborem Jacka Zielińskiego. Trener “Pasów” miał dać piłkarzowi pozwolenie na opuszczenie drużyny. W tym sezonie urodzony w Tychach zawodnik zagrał tylko 9 meczów. Łącznie podczas pobytu w Cracovii wystąpił w ich barwach 59 razy, strzelił 5 bramek oraz zaliczył 4 asysty. Sam piłkarz jest fanem przenosin do zespołu, którego trenerem jest Dawid Szwarga. Myszora można często spotkać na stadionie Rakowa podczas spotkań ligowych oraz europejskich pucharów.

Kontrakt 21-latka wygasa w czerwcu 2024 roku. Zatem dla Cracovii sprzedaż piłkarza w styczniu będzie ostatnią szansą, aby zarobić na transferze zawodnika. Jeśli kluby nie będą w stanie znaleźć porozumienia, to młody pomocnik do Częstochowy będzie mógł przejść w lipcu jako wolny agent.