Raków, Legia i Lech to trzy polskie kluby, które wyjątkowo intensywnie działały podczas letniego okna. Sprawdźmy, jakie były najdroższe transfery w Ekstraklasie w ostatnich miesiącach.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Najdroższe sprzedaże klubów Ekstraklasy latem 2024 roku

Letnie okno transferowe 2024 w Ekstraklasie dobiegło końca dokładnie 6 września. Aktualnie polskie kluby mogą ściągać do siebie tylko zawodników, którzy nie posiadają ważnego kontraktu. W związku z tym jest to dobry moment na małe podsumowanie, a należy przyznać, że w minionych miesiącach w Polsce nie brakowało ciekawych transakcji.

Niektóre z transferów osiągnęły naprawdę imponujące kwoty. Na początek przyjrzymy się, jakie były najdroższe sprzedaże w Ekstraklasie w trakcie letniego okna transferowego 2024.

Najdroższe sprzedaże w Ekstraklasie w letnim oknie transferowym 2024

Imię Nazwisko Transfer Kwota Ante Crnac Raków -> Norwich 11,00 mln € Vladan Kovacević Raków -> Sporting CP 4,80 mln € Kristoffer Velde Lech -> Olympiakos 4,00 mln € Filip Marchwiński Lech -> Lecce 3,00 mln € Lawrence Ennali Górnik Zabrze -> Houston 2,75 mln € John Yeboah Raków -> Venezia 2,50 mln € Jesper Karlström Lech -> Udinese Calcio 2,00 mln € Dominik Marczuk Jagiellonia -> Salt Lake 1,50 mln € Bartłomiej Wdowik Jagiellonia -> SC Braga 1,50 mln € Michael Ameyaw Piast Gliwice -> Raków 1,00 mln € Cezary Miszta Legia -> Rio Ave 1,00 mln € Patryk Makuch Cracovia -> Raków 1,00 mln € Dane z Transfermarkt

Zdecydowanym liderem w tej klasyfikacji jest Raków, który wysłał Ante Crnaca do Norwich za 11 milionów euro. Dla Medalików był to rekordowy transfer, ponieważ do tej pory najdrożej sprzedanym zawodnikiem był Kamil Piątkowski – defensor odszedł za 6 milionów euro.

Sporo zarobił również Lech Poznań. Kolejorz przeprowadził rewolucję kadrową i łącznie zainkasował 10 milionów euro za transfery Marchwińskiego, Karlstroma oraz Velde.

Najdroższe kupna klubów Ekstraklasy latem 2024 roku

Polskie kluby coraz częściej sprzedają swoich zawodników za pokaźne kwoty, ale nadal nie przekłada się to na wyraźnie wyższe wydatki. Tym razem na większą swobodę pozwolił sobie Raków Częstochowa, który postanowił zainwestować pieniądze zdobyte m.in. ze wspomnianej wcześniej sprzedaży Ante Crnaca.

Najdroższe transfery do klubów Ekstraklasy latem 2024 roku

Imię Nazwisko Klub pozyskujący Kwota Michael Ameyaw Raków 1,00 mln € Patryk Makuch Raków 1,00 mln € Miguel Alfarela Legia Warszawa 1,00 mln € Daniel Håkans Lech Poznań 900 tys. € Kacper Chodyna Legia Warszawa 850 tys. € Roman Yakuba P. Niepołomice 780 tys. € Ariel Mosór Raków 750 tys. € Rifet Kapić Lechia Gdańsk 600 tys. € Sergio Barcía Legia Warszawa 450 tys. € Valentin Cojocaru Pogoń Szczecin 400 tys. € Dane z Transfermarkt

Do Częstochowy za łączną sumę 2.75 miliona euro przenieśli się Mchael Ameyaw, Patryk Makuch oraz Ariel Mosór. Trzeba przyznać, że jak na polski klub jest to naprawdę niezły wynik. Wyróżniła się również Legia Warszawa, która oprócz kilku wypożyczeń, zainwestowała 2.3 miliona euro w transfery Miguela Alfareli, Kacpra Chodyny i Sergio Barcii. Z kolei Lech Poznań postanowił zakupić Daniela Hakansa za 900 tys. euro, co jest czwartym wynikiem letniego okna w Polsce.

Dość zaskakująco w czołówce najdroższych zakupów zapisała się Puszcza Niepołomice. Do drużyny Tomasza Tułacza za rekordowe dla klubu 780 tys. euro dołączył Roman Yakuba.