fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Polak

Raków szuka okazji do większego zarobku. Chce utalentowanego obrońcę

Raków Częstochowa lada moment zarobi aż 11 milionów euro na transferze Ante Crnaca, który wyląduje w angielskim Norwich City. Mając na uwadze wcześniejszą sprzedaż Vladana Kovacevicia i Dejana Sorescu, w trakcie letniego okienka Medaliki zainkasują łącznie ponad 16 milionów euro. Część z tej kwoty ma zostać przeznaczona na inwestycje w drużynę i pozyskiwanie graczy, których w przyszłości będzie można sprzedać z bardzo dużym zyskiem. Informowano już chociażby o zainteresowaniu Wiktorem Bogaczem z Miedzi Legnica. Częstochowianie chcą sprowadzić z pierwszej ligi również innego młodego zawodnika – Cezarego Polaka. O młodzieżowym reprezentancie Polski było już głośno chociażby w kontekście niedoszłego transferu do Wisły Kraków.

Negocjacje z Kotwicą Kołobrzeg nie należą do najprostszych. Dowiedziała się o tym Wisła, która nie była w stanie dogadać się w sprawie zakupu Polaka. Raków Częstochowa widzi duży potencjał w 21-latku, który na poziomie pierwszej ligi potwierdza, że może osiągnąć wiele. Dla Medalików zapłacenie kwoty w okolicach 300 tysięcy euro, bowiem taka jest wycena Kotwicy, nie powinno być problemem.

W klubie poważnie zastanawiają się nad transferem Polaka, a także na jakich zasadach miałby do drużyny trafić. W grę wchodzi sprowadzenie go już teraz lub kupno i powrotne wypożyczenie do pierwszoligowej Kotwicy Kołobrzeg.