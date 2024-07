Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivan Rakitić

Ivan Rakitić łączony z transferem do Hajduka Split

Ivan Rakitić w lutym tego roku na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Sevilli do Al-Shabab. 36-letni pomocnik może jednak opuścić Arabię Saudyjską po zaledwie półrocznym pobycie na Bliskim Wschodzie. 106-krotny reprezentant Chorwacji ma bowiem opcję przeprowadzki do ojczyzny, gdyż zainteresowanie doświadczonym zawodnikiem wykazuje Hajduk Split – podaje Fabrizio Romano.

Chorwacki klub nawiązał już kontakt z piłkarzem, któremu wkrótce przedstawi formalną propozycję. Przypomnijmy, że nowym trenerem Hajduka Split niedawno został ogłoszony Gennaro Gattuso. To właśnie włoski szkoleniowiec naciska na transfer Ivana Rakticia, który jest jego priorytetem, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola w drużynie znanej jako Mistrzowie z Morza.

Co ciekawe, Ivan Raktić nigdy nie grał w lidze chorwackiej, ponieważ urodził się w Szwajcarii. Pomocnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii tamtejszej Bazylei, następnie przeniósł się do niemieckiego FC Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd trafił do Hiszpanii. 36-latek w La Lidze miał okazję występować dla Sevilli oraz Barcelony, z którą święcił największe sukcesy.

Ivan Rakitić w Hajduku szatnię dzieliłby m.in. z Ivanem Perisiciem i najprawdopodobniej Edinem Dżeko, który jest o krok od przeprowadzki do Splitu. Legendarny Chorwat w Arabii Saudyjskiej zarabia fortunę, więc nie wiadomo, czy ostatecznie zrezygnuje z kontraktu, który obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.