Raiola zabrał głos ws. przyszłości Haalanda. “Nie ma żadnej wojny między nami”

Przyszłość Erlinga Haalanda jest od kilku tygodni gorącym tematem w mediach. Coraz częściej mówi się o możliwym odejściu Norwega z Borussii Dortmund, a jego menedżer Mino Raiola rozpoczął już przygotowania do transferu. Teraz sam zabrał głos komentując ostatnie doniesienia.

Borussia nie zamierza sprzedawać Haalanda

Raiola potwierdził, że Borussia Dortmund nie zamierza pozwolić jego klientowi na odejście podczas najbliższego okna transferowego, choć klubów zainteresowanych jego pozyskaniem nie brakuje.

– Lubię trzymać się tego, jak wygląda podstawa kontraktowała i jak przebiegały bezpośrednie rozmowy w ubiegłym tygodniu. Mamy bardzo jasny plan na wejście Erlinga w nowy sezon – powiedział Raiola w rozmowie ze SPORT1.

– Mogę potwierdzić, że byłem w Dortmundzie na rozmowach. Michael Zorc dał nam jasno do zrozumienia, że BVB nie chce sprzedawać Erlinga tego lata. Szanuję to stanowisko, ale to nie znaczy, że automatycznie się z nim zgadzam. BVB bardzo jasne wyraziła swoje poglądy – kontynuował.

Raiola zaprzeczył również, jakoby jego relacje z niemieckim klubem nie były najlepsze. – Nie ma żadnej wojny między nami a BVB. Absolutnie nie! Relacje z Zorciem, Watzke i Kehlem pozostają dobre – dodał.

Haaland może stać się najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie

Brytyjskie media poinformowały niedawno, że Mino Raiola chce sprawić, aby Haaland był najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. W grę wchodziłaby nawet kwota miliona funtów tygodniowo. Dodatkowo Raiola i ojciec Haalanda przy podpisaniu kontraktu mieliby otrzymać premię w wysokości 20 milionów funtów.

– Napisano o mnie wiele bzdur, ale nie interesuje mnie to. Nigdy nie będę mówił o rozmowach czy negocjacjach w mediach. Rozmawiam o tym tylko z moimi zawodnikami, współpracownikami i odpowiednimi klubami – dodał.