Rafael Leao dokonał wyboru. Wskazał klub, w którym chce grać

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan nie musi żegnać się z Leao

Rafael Leao rozgrywa bardzo przeciętny sezon, mając na uwadze jego potencjał oraz umiejętności. We wszystkich rozgrywkach uzbierał dotąd jedenaście bramek oraz jedenaście asyst, natomiast regularnie musi mierzyć się z krytyką w mediach i ze strony rozczarowanych kibiców. Portugalczykowi było nie po drodze z Paulo Fonsecą, ale odżył pod wodzą Sergio Conceicao. W pewnym momencie wydawało się, że skrzydłowy tym razem faktycznie opuści San Siro. Na rynku transferowym nie brakuje klubów, które są zainteresowane sprowadzeniem go do siebie.

Od miesięcy Leao jest łączony z takimi gigantami, jak Chelsea, Barcelona czy Paris Saint-Germain. Milan miał go nawet wycenić i zgodzić się na sprzedaż, jeśli tylko do klubu wpłynie oferta na odpowiednim poziomie. Wciąż tliła się jednak nadzieja, że ten się odbuduje i postanowi kontynuować karierę w zespole, z którym jest związany od 2019 roku. Leao wielokrotnie wspominał, że w Mediolanie czuje się znakomicie i nie ma w głowie przenosin do innego klubu.

Okazuje się, że współpraca Leao z Milanem może trwać dalej. “La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że gwiazdor ustosunkował się do transferu i zdecydował, że będzie grał dla Rossonerich również w kolejnym sezonie. Jego nastawienia nie zmieni także potencjalna propozycja z Barcelony, o której miał jeszcze do niedawna marzyć. Portugalczyk chce w ten sposób zrewanżować się kibicom za zaufanie i pokazać, że jest naprawdę przywiązany do tego miejsca.