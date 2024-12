Radomiak zainteresowany graczem z Litwy? To doświadczony reprezentant kraju [NASZ NEWS]

Alfredas Pliadis /Alamy Na zdjęciu: Paulius Golubickas

Mbappe zabiera Radomiakowi trenera

W niedzielę Szymon Janczyk z portalu weszlo.com poinformował, że trener Bruno Baltazar odchodzi z Radomiaka. Chwilę potem Sebastian Staszewski, do niedawna szef TVP Sport, sprecyzował, że Portugalczyk przenosi się do drugoligowego francuskiego Caen, klubu, którego większościowym udziałowcem jest Kylian Mbappe.

To jednak nie jedyne zmiany zachodzące w Radomiu. Od kilku tygodni trwają rozmowy na temat transferu Leonardo Rochy do Rakowa Częstochowa. Wygląda jednak na to, że klub jest przygotowany na jego odejście. Jak informował goal.pl do Radomia ma się przenieść Jonathan Junior, brazylijski napastnik Kotwicy Kołobrzeg. Szczegóły TUTAJ.

Wyceniają go na 650 tysięcy euro, ale…

Z naszych informacji wynika, że Radomiak jest też zainteresowany Pauliusem Golubickasem. To litewski ofensywny pomocnik, uważany za jednego z najlepszych graczy tamtejszej ligi. W ostatnim sezonie ten gracz wydatnie przyczynił się do wygrania mistrzowskiego tytułu przez Żalgiris Wilno. Dowodem na to solidne statystyki, czyli 8 goli i 14 asyst.



25-letni obecnie Golubickas ma też za sobą grę poza granicami Litwy. Za młodu trafił do Anglii, do Yeovil Town U18. Kilka lat później z kolei wyjechał do chorwackiej Goricy, skąd wrócił na Litwę, do Żalgirisu. Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 650 tysięcy euro, ale piłkarzowi już 31 grudnia tego roku kończy się kontrakt.



Golubickas jest etatowym reprezentantem Litwy. W jej barwach rozegrał już 30 meczów, w których strzelił 2 gole.