PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, Tymoteusz Puchacz jest bliski zostania nowym piłkarzem Panathinaikosu Ateny. Lewy obrońca ma zostać wypożyczony do greckiego klubu, który zapewni sobie opcję transferu definitywnego.

– Słyszę, że Tymoteusz Puchacz już już blisko zostania zawodnikiem Panathinaikosu Ateny. Sprawa może zamknąć się w najbliższych dniach. Wypożyczenie z opcją wykupu – napisał Tomasz Włodarczyk na swoim Twitterze. Dziennikarz portalu “Meczyki.pl” jako pierwszy informował o zainteresowaniu lewym obrońcą ze strony greckiego zespołu.

W ostatnich godzinach negocjacje przyśpieszyły i wygląda na to, że Union Berlin ostatecznie dojdzie do pełnego porozumienia z Panathinaikosem Ateny w sprawie wypożyczenia Tymoteusza Puchacza. Jeżeli 23-latek będzie dobrze prezentował się w greckiej drużynie, to lider Super League być może skorzysta z możliwości transakcji definitywnej.

Tymoteusz Puchacz występuje w Unionie Berlin od lipca 2021 roku, kiedy to trafił do zespołu z Bundesligi za 2,5 miliona euro z Lecha Poznań. Lewy wahadłowy nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w składzie ekipy ze stolicy Niemiec, a drugą część sezonu 2021/2022 spędził na czasowym transferze w Trabzonsporze, z którym wygrał mistrzostwo Turcji.

Popularny “Puszka” zeszłego lata był bliski wypożyczenia do swojej byłej drużyny – “Kolejorza” – lecz Union Berlin ostatecznie zablokował ten ruch. Gdy wydawało się, że Polak dostanie poważną szansę w Niemczech, ciągle przesiadywał na ławce rezerwowych.

Dwunastokrotny reprezentant “Biało-Czerwonych”, którego ostatnio łączono też z włoską Venezią oraz francuskim Starsbourgiem, podczas trwającej kampanii na boisku przebywał przez łącznie zaledwie 195 minut we wszystkich rozgrywkach, ale co ciekawe, obrońcy udało się strzelić jednego gola w Pucharze Niemiec przeciwko drugoligowemu Heidenheim.

