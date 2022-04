PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain podjęło jeszcze jedną próbę przekonania Kyliana Mbappe do pozostania. Klub obiecuje Francuzowi opaskę kapitana, która ma udowodnić, że ten jest najważniejszą postacią projektu.

Paris Saint-Germain jak dotąd nie zdołało przekonać Kyliana Mbappe do pozostania

Poza ogromną tygodniówką, klub gwarantuje Francuzowi funkcję kapitana, którą pełniłby od przyszłego sezonu

Ma to pokazać, że Mbappe jest główną osią paryskiego projektu. Oczekuje się jednak, że mistrz świata zadecydował już o transferze do Realu Madryt

Funkcja kapitana skłoni Mbappe do pozostania w Paryżu?

Paris Saint-Germain wychodzi z siebie, by przekonać Kyliana Mbappe do pozostania w stolicy Francji. 23-latek otrzymał już niezwykle intratną propozycję, dzięki której stałby się najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie. Obietnice finansowe nie spełniły jednak swojej roli. Władze paryskiego klubu planują zatem uderzyć w inną strunę. Nasser Al-Khelaifi chce, by od przyszłego sezonu to Mbappe, a nie Marquinhos, pełnił rolę kapitana drużyny. Ma to być dowodem na to, że władze patrzą na francuskiego mistrza świata jak na główną oś swojego projektu. Do tego PSG oferuje graczowi zaledwie dwuletni kontrakt z obietnicą, że już po roku mógłby zdecydować się na odejście. Katarczykom niezwykle zależy, by Mbappe wciąż był graczem giganta Ligue 1 podczas nadchodzących mistrzostw świata.

Wciąż nie mamy pewności, czy 23-latek podjął już decyzję. L’Equipe oraz Mundo Deportivo utrzymują jednak, że gwiazda porozumiała się już z Realem Madryt i jej pozostanie w Paryżu jest wysoce nieprawdopodobne.

Mbappe rozegrał w tym sezonie już 37 spotkań. Zanotował w nich 26 bramek i 17 asyst.

