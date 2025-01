PSG rozwiązało kontrakt z piłkarzem. Wszystko przez Kolo Muaniego

Juan Bernat nie jest już piłkarzem Paris Saint-Germain. Francuzi rozwiązali kontrakt z obrońcą, aby oddać na wypożyczenie do Juventusu Randala Kolo Muaniego - informuje Fabrice Hawkins.

Paris Saint-Germain rozwiązało umowę z Juanem Bernatem

Paris Saint-Germain w ostatnich dniach prowadzi rozmowy z Juventusem ws. wypożyczenia Randala Kolo Muaniego. Z racji tego, że paryżanie osiągnęli limit wypożyczeń do klubów spoza Francji, musieli znaleźć sposób, aby sfinalizować transakcję.

Włodarze klubu z Parc des Princes wpadli na dość niekonwencjonalny pomysł, bowiem rozwiązali kontrakt z innym piłkarzem. Natomiast ten ruch nie wpłynął znacząco na zespół Luisa Enrique. Zawodnik, który został zwolniony z PSG to Juan Bernat. Hiszpan latem ubiegłego roku przeniósł się do Villarrealu na zasadzie wypożyczenia, więc na co dzień nie przebywał w szeregach mistrza Francji.

Obecnie jako wolny agent będzie mógł podpisać kontrakt z Żółtą Łodzią Podwodną, definitywnie zostając piłkarzem klubu z La Liga. W ten sposób otwierają się drzwi do transakcji z udziałem Kolo Muaniego, który lada moment powinien zostać piłkarzem Juventusu.

❗️Le PSG a resilié le contrat de Juan Bernat. Il n’est plus un joueur du club. Randal Kolo Muani va pouvoir s’engager officiellement en prêt à la Juventus ✅ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 22, 2025

Bernat do Paris Saint-Germain trafił latem 2018 roku z Bayernu Monachium za 5 milionów euro. Podczas pobytu w Ligue 1 rozegrał 128 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zaliczył 15 asyst. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Benfiki.

PSG na półmetku sezonu zajmuje 1. miejsce w Ligue 1 z przewagą 9 punktów nad Marsylią. Nieco gorzej wiedzie się im w Lidze Mistrzów, gdzie poważnie grozi im brak kwalifikacji do fazy pucharowej. Obecnie plasują się na 26. miejscu, a awans uzyskają tylko 24 zespoły.