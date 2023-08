IMAGO / Mathieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z PSG

Jeśli nie odejdzie tego lata, to za rok stanie się wolnym zawodnikiem

Władze Paryżan chcą uniknąć tej sytuacji za wszelką cenę

Nasser Al-Khelaifi grozi piłkarzowi brakiem gry przez cały sezon

Kylian Mbappe niewzruszony słowami prezesa PSG

Kylian Mbappe to jedno z najgorętszych piłkarskich nazwisk tego lata. Napastnik zakomunikował Paris Saint-Germain, że nie przedłuży kontraktu, ale jednocześnie chce pozostać w klubie. Władze wiedzą, że jeśli nie sprzedadzą piłkarza tego lata, to za rok odejdzie on za darmo, co byłoby ogromnym ciosem dla finansów Paryżan.

Jak informuje RMC Sport, we wtorek (8 sierpnia) doszło do spotkania Mbappe z prezesem PSG, Nasserem Al-Khelaifim. Ponoć włodarz poinformował zawodnika, że jeśli nie przedłuży kontraktu, to nie będzie uwzględniany w kadrze na mecze. Gwiazdor pozostaje nieugięty i mimo tego zamierza pozostać.

Francuski napastnik pozostaje na szczycie listy życzeń Realu Madryt. Wiele wskazuje na to, że zawodnik przeniesie się właśnie do ekipy Królewskich. Nie wiadomo jednak, czy tego lata, czy za rok.