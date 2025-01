fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

Mendes kuszony przez Manchester United

Nuno Mendes widzi swoją przyszłość poza Parc des Princes. Od 2021 roku gra dla Paris Saint-Germain i na przestrzeni lat stał się czołową postacią defensywy. W pewnym momencie wymieniano go także w ścisłym gronie najlepszych na swojej pozycji na całym świecie. Nie ulega wątpliwościom, że dla paryżan to bardzo ważny zawodnik, dlatego jego odejście byłoby dotkliwą stratą. Wiele wskazuje na to, że może do niej dojść po sezonie 2024/2025.

Rozmowy kontraktowe między otoczeniem piłkarza a władzami klubu trwały od dłuższego czasu. Z najnowszych doniesień wynika, że zostały kompletnie zerwane, a główną przyczyną są potężne rozbieżności finansowe. Mendes rozważa zmianę otoczenia, a do transferu najprawdopodobniej miałoby dojść w trakcie letniego okienka. Jego umowa obowiązuje do 2026 roku, więc dla PSG będzie to ostatnia szansa, aby jakkolwiek zarobić na rozstaniu.

Pożegnanie z Mendesem nie jest oczywiście przesądzone. Na ten moment wydaje się jednak, że PSG stoi na straconej pozycji. Portugalczyk cieszy się poważnym zainteresowaniem i nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Kusi go wizja dołączenia do Manchesteru United, gdzie zabiega o niego w szczególności Ruben Amorim. Rozpatruje swojego rodaka jako idealne wzmocnienie lewego wahadło, uważanego za główny cel transferowy na najbliższe miesiące.