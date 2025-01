fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Duran wyląduje w PSG? Łatwo nie będzie

Paris Saint-Germain dokona zimą zmian w linii ataku. Lada moment zespół opuści Randal Kolo Muani, który został określony mianem olbrzymiego transferowego niewypału. Zabiega o niego wiele ekip, choć w tej chwili faworytem zdaje się być Juventus. Nie tylko Francuz szykuje się do opuszczenia Parc des Princes – zgodę od władz klubu otrzymał także Marco Asensio. Potencjalne odejścia sprawiają, że paryżanie najprawdopodobniej sięgną tej zimy po kogoś nowego.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Celem jest wzmocnienie ofensywy i zastąpienie właśnie Kolo Muaniego. Na liście życzeń znajduje się nazwisko Jhona Durana, który w tym sezonie zdążył już zabłysnąć zaskakująco dobrą skutecznością. Nie jest pierwszym wyborem w Aston Villi, a mimo tego 12 bramek we wszystkich rozgrywkach. Uchodzi za jednego z najciekawszych napastników młodego pokolenia i wschodzącą gwiazdę piłki. Niepewna sytuacja w Aston Villi nieco go irytuje, dlatego w grę wchodzi transfer do innej drużyny. Oprócz PSG, łączy się go chociażby z Manchesterem United, Arsenalem czy Chelsea.

Paryżanie poczynili już pierwsze kroki i zbliżają się do głośnego transferu. Nawiązano nawet kontakt z piłkarzem, aby wybadać jego nastawienie i szanse na przeprowadzenie operacji. Na przeszkodzie spróbuje stanąć Aston Villa, która nie ma zamiaru pozbywać się Kolumbijczyka. Na Villa Park panuje świadomość, że ten może się tylko rozwinąć i w przyszłości kosztować znacznie więcej. PSG spróbuje jednak przekonać angielski klub do transferu już w trakcie obecnego okienka.