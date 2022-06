Źródło: AS

Herbert Hainer zabrał głos w sprawie doniesień na temat Roberta Lewandowskiego. Prezydent Bayernu Monachium powołuje się na kontrakt i nie widzi opcji, by polski napastnik go nie wypełnił.

Kontrakt wiąże Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2023 roku

Polak zakomunikował już jednak, że jego przygoda z Bawarią dobiegła końca

Prezydent Die Roten przekonuje, że 33-latek musi wypełnić umowę

“Jestem przekonany, że Robert zagra dla nas w przyszłym sezonie”

Saga związana z transferem Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze. Przypomnijmy, że Polak podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski zakomunikował, że jego kariera w Bayernie Monachium dobiegła końca. Było to ryzykowne zagranie ze strony naszego kapitana. Nadal wiąże go z Bawarczykami kontrakt, obowiązujący przez kolejny sezon. 33-latek zaapelował o jak najszybsze rozwiązanie sytuacji i zasugerował, że klub nie powinien zatrzymać go “na siłę”. Polak znajduje się już po słowie z Barceloną.

Ta wypowiedź odbiła się na świecie szerokim echem. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał prezydent rekordowych mistrzów Niemiec.

– Kontrakt to kontrakt. Dokąd zmierzamy, skoro zawodnik myśli, że sam może rozwiązać kontrakt? Zaskoczyło mnie, że Robert tak to zakomunikował. Ja bym tego tak nie zrobił. Jestem przekonany, że zagra dla nas w przyszłym sezonie – powiedział Herbert Hainer.

Nieco mniej pewny był już w kontekście Serge’a Gnabry’ego.

– Rozmawialiśmy z nim od dłuższego czasu. Niestety, nie osiągnęliśmy porozumienia. Nasze oczekiwania wciąż się różnią, ale pracujemy nad tym – wyznał prezydent Die Roten.

Lewandowski w zakończonym sezonie rozegrał 46 spotkań. Strzelił aż 50 bramek, a do tego dołożył siedem asyst.

