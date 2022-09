Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez Tomasza Włodarczyka, Sebastian Walukiewicz został w sobotę ogłoszony zawodnikiem Empoli. Cagliari zdecydowało się na roczne wypożyczenie Polaka.

Niemal cały ubiegły sezon Walukiewicz stracił z powodu kontuzji biodra

Jego Cagliari spadło do Serie B, a obrońca rozglądał się latem za nową drużyną

W czwartek Empoli poinformowało o wypożyczeniu 22-latka

Walukiewicz w nowym klubie powalczy o powołanie na mundial

Sebastian Walukiewicz ma za sobą bardzo trudną kampanię. Polak spadł z Cagliari Calcio do Serie B, a z powodu poważnej kontuzji we wszystkich rozgrywkach zanotował jedynie osiem występów. 22-latek nabawił się urazu biodra w pod koniec września meczu z Napoli i wrócił do gry dopiero w kwietniu. Cagliari na finiszu rozgrywek zostało w tabeli wyprzedzone przez Salernitanę i spadło do Serie B.

Ambicją Polaka była walka o miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata w Katarze i zdawał sobie sprawę, że grając w drugoligowej drużynie jego szanse są minimalne. Między innymi z tego powodu zdecydował się odejść na wypożyczenie do Empoli.

W czwartek Azzuri poinformowali w oficjalnym komunikacie o rocznym wypożyczeniu obrońcy. Wcześniej o możliwych przenosinach Walukiewicza do Empoli informował Tomasz Włodarczyk. Klub starał się również o angaż Szymona Żukrowskiego, jednak szanse na powodzenie operacji są niewielkie.