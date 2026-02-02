Pogoń wypożycza utalentowanego gracza. Wojciechowski zmienia otoczenie [NASZ NEWS]

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Nie tak ten start miał wyglądać

Pogoń dokonała zimą kilku transferów „in” i liczyła, że wiosnę zacznie od sukcesu w Lublinie. Motor okazał się jednak lepszy i Duma Pomorza wróciła do domu bez punktów. Nastroje kibiców są więc mocno minorowe, a najbliższy mecz, z Termalicą, będzie bardzo ważny.

W klubie okienko transferowe nie jest jeszcze całkowicie zamknięte. Wprawdzie nie doszedł do skutku transfer napastnika Bristolu City, ale kwestia sprowadzenia nowego snajpera wydaje się aktualna.

W końcu się dogadali

Najnowszym ruchem transferowym jeśli chodzi o Portowców jest natomiast wypożyczenie do ŁKS Łódź utalentowanego Macieja Wojciechowskiego. Młodzian nie ma obecnie większych szans na dużo minut w Pogoni, natomiast na zapleczu Ekstraklasy będzie o to zdecydowanie łatwiej.

Wprawdzie Wojciechowski trzy razy wybiegał w tym sezonie na boisko Ekstraklasy, ale w sumie uzbierał raptem 22 minuty.

A wracając do wypożyczenia. Wprawdzie negocjacje między klubami nieco się przeciągnęły, ale z naszych najnowszych informacji wynika, że ostatecznie osiągnięto porozumienie i 18-latek czasowo przeniesie się do Łodzi. Natomiast jego kontrakt z Pogonią obowiązuje do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wojciechowski jest też reprezentantem Polski do lat 19. Zagrał w tej kadrze 9 spotkań.