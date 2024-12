fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Marsylia nie rozmawia z Pogbą. Może się to zmienić

Paul Pogba został ukarany dyskwalifikacją w konsekwencji badań, które wykazały obecność w jego organizmie nielegalnych substancji. Pomocnik walczył o skrócenie zawieszenia, co się powiodło. Od stycznia może wznowić treningi, a na boisko wróci już w połowie marca 2025 roku. Jego priorytetem było pozostanie w Juventusie, o czym publicznie mówił, lecz klub pozostał niewzruszony i w ostateczności rozwiązał z nim kontrakt za porozumieniem stron.

Powrót Pogby do gry to spore medialne wydarzenie. Swego czasu uchodził za czołowego pomocnika świata, natomiast jego druga przygoda z Juventusem okazała się kompletną katastrofą. Długo mierzył się z problemami zdrowotnymi, a gdy je zażegnał – został zawieszony. Teraz były zawodnik Manchesteru United jest gotowy, aby udowodnić, że wciąż dysponuje wielkimi umiejętnościami.

Media łączą Pogbę z różnymi klubami. Sporo mówiło się na temat jego potencjalnego powrotu do Premier League, gdzie zainteresowany miał być sam Manchester City. Wydaje się jednak, że trudno z miejsca będzie mu przekonać do siebie któregoś z europejskich gigantów. Nawiązanie współpracy miała ponoć rozważać także Marsylia, co doradzał chociażby Adrien Rabiot, który występuje w jej szeregach. Prezes słynnego klubu Pablo Longoria zaprzeczył, jakoby trwały jakiekolwiek negocjacje z Pogbą. Nie wykluczył natomiast, że w przyszłości do takiej współpracy dojdzie.

– Nie ma żadnych rozmów z Pogbą i wciąż nie ma decyzji. Nie zamykam przed nim drzwi, ponieważ jest ciekawą opcją na rynku. Na ten moment to jednak spekulacje i marzenia, a nie rzeczywistość – przekonywał.