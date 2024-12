Pogba chce dołączyć do tureckiego giganta. Agent prowadzi rozmowy

Andrea Raffin / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba szuka możliwości na odbudowę formy

Juventus w połowie listopada potwierdził rozwiązanie kontraktu z Paulem Pogbą za porozumieniem stron. Decyzja ta pozwala 31-letniemu zawodnikowi na swobodne poszukiwanie nowego klubu, mimo trwającej do marca 2025 roku dyskwalifikacji za doping. Francuz chce wykorzystać ten czas, by skupić się na odbudowie swojej kondycji i przygotowaniu do powrotu na boisko.

Według doniesień tureckiego portalu “Sabah”, cytowanego przez “Tuttomercatoweb”, agenci Pogby skontaktowali się z Galatasaray, by wyrazić zainteresowanie możliwością treningów w klubie. Liderzy tureckiej Super Lig to obecnie drużyna, w której grają tacy zawodnicy jak Dries Mertens czy Victor Osimhen, co mogłoby stanowić dla Pogby doskonałe środowisko do odbudowy formy.

Wcześniej Pogba był łączony z Olympique Marsylia, gdzie miałby współpracować z Roberto De Zerbim. Na liście potencjalnych kierunków znalazły się także kluby z Premier League i MLS. Jednak zamiast podpisywać kontrakt, Francuz wydaje się teraz bardziej skupiony na treningach, by po długiej przerwie wrócić do najwyższego poziomu gry.

Galatasaray to nie tylko lider Super Lig, ale również klub z ambicjami i doświadczeniem na arenie międzynarodowej, co może przyciągać Pogbę. Treningi w takim środowisku mogłyby okazać się kluczowe dla jego powrotu do profesjonalnej piłki.

