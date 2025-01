Pogba rozważa oferty tylko z TOP 5 europejskich lig

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba wciąż bez porozumienia z nowym z nowym klubem

Paul Pogba w 2025 roku ma wrócić na boisko po skróconej dyskwalifikacji z powodu stosowania niedozwolonych środków. W każdym razie Francuz wciąż nie znalazł nowego klubu po zakończeniu współpracy z Juventusem. Wieści na temat piłkarza przekazał ESPN.

Popularny portal przekonuje, że były reprezentant Francji rozważa oferty tylko z pięciu najważniejszych ligi w Europie. W każdym razie Pogba wciąż nie osiągnął z żadną z ekip porozumienia. Jasne ma być natomiast to, że Francuz nie planuje się przenieść do żadnego klubu z Rosji. Jego celem jest natomiast trafić do ekipy, występującej w Lidze Mistrzów.

W ostatnim czasie francuski pomocnik był łączony między innymi z takimi ekipami jak: Inter Miami czy Los Angeles Galaxy. Chętne na zatrudnienie zawodnika miały być również Sevilla czy Cortinthians.

Pogba to 91-krotny reprezentant Francji, mający w swoim piłkarskim CV oprócz Juve także Manchester United czy Le Havre. Z przedstawicielem ligi włoskiej piłkarz zakończył współprace w listopadzie minionego roku. Tymczasem zawieszenie zawodnika na wszystkie rozgrywki ma skończyć się w marcu.

Jak na razie największym sukcesem Pogby w karierze jest triumf na mistrzostwach świata w 2018 roku. Ponadto na koncie 31-latka są cztery mistrzostwa Serie A, dwa Puchary Włoch i dwa Puchary Ligi Angielskiej i jedno zwycięstwo w Lidze Europejskiej.

