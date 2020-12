Potwierdzenie Mauricio Pochettino na stanowisku trenera Paris Saint-Germain wydaje się być kwestią czasu. Tymczasem media informują już o potencjalnych transferach, jakich po zatrudnieniu Argentyńczyka może w styczniu dokonać francuski klub. Jednym z kandydatów do wzmocnienia PSG jest Christian Eriksen.

Pochettino jest faworytem do objęcia posady szkoleniowca Paris Saint-Germain, po tym jak władze francuskiego klubu zdecydowały się na niespodziewane rozstanie z Thomasem Tuchelem. Obie strony prowadzą zaawansowane negocjacje w sprawie warunków kontraktu, do którego podpisania powinno dojść w najbliższych dniach.

Tematem rozmów między Pochettino i PSG są zapewne również kwestie transferowe. Tuttomercatoweb informuje, że na Parc des Princes mógłby trafić bardzo dobry znajomy byłego menedżera Tottenhamu Hotspur – Christian Eriksen. Reprezentant Danii był kluczowym zawodnikiem prowadzonego przez Pochettino Tottenhamu. Podczas ich sześcioletniej współpracy rozegrał w barwach Kogutów 255 spotkań, zdobywając 58 bramek.

Aktualnie Eriksen jest piłkarzem Interu Mediolan, do którego trafił na początku tego roku. Pobytu we włoskim klubie nie może jednak zaliczyć do udanych, bowiem nie zdołał przekonać do siebie trenera Antonio Conte. Od wielu tygodni jest mocno łączony z opuszczeniem klubu, który miał go również wystawić na listę transferową. Przenosiny na Parc des Princes, w momencie zatrudnienia przez francuski klub Pochettino, byłyby oczywiście bardzo atrakcyjną opcją dla Eriksena, który miałby dużą szansę na odbudowanie swojej kariery.