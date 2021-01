Pochettino postawi na starych znajomych. Kolejny kandydat

Źródło: The Sun

Mauricio Pochettino powinien zostać w najbliższych czasie potwierdzony jako nowy szkoleniowiec Paris Saint-Germain. Argentyńczyk, który zastąpi na tym stanowisku zwolnionego Thomasa Tuchela, chciałby wzmocnić drużynę i myśli już także o letnim oknie transferowym. Jednym z jego celu ma być sprowadzenie nowego bramkarza.

Pierwszych transferowych ruchów w klubie z Parc des Princes możemy spodziewać się już w styczniu. Niewykluczone, że Pochettino sięgnie po zawodników znanych sobie z pracy w Tottenhamie Hotspur. Wśród kandydatów wymieniani są Christian Eriksen (obecnie Inter Mediolan) i Dele Alli. Obaj nie mogą być zadowoleni ze swojej obecnej sytuacji i z pewnością chętnie rozważyliby możliwość przenosin do Paryża.

To jednak nie jedyni zawodnicy, którzy są łączeni z dołączeniem do PSG. Jednym z celów Mauricio Pochettino ma być sprowadzenie nowego bramkarza. Według informacji The Sun Argentyńczyk chętnie widziałby w swoim zespole Hugo Llorisa, który miałby zastąpić w jego bramce Keylora Navasa.

W klubie z północnego Londynu zdają sobie sprawę z zainteresowania francuskim bramkarzem i rozglądają się już za ewentualnym następcą. Na liście potencjalnych kandydatów znajdują się dwa nazwiska – Sam Johnstone z West Bromwich Albion i Dean Henderson z Manchesteru United.