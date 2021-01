Piłkarz Manchesteru United jedną nogą w Bundeslidze

Old Trafford

Timothy Fosu-Mensah prawdopodobnie opuści na dniach Manchester United. Angielskie media donoszą, że jest on na dobrej drodze, by sfinalizować transfer do Bayeru Leverkusen.

23-latek nie może liczyć na regularną grę na Old Trafford. Jakiś czas temu odrzucił propozycję klubu w sprawie podpisania nowego kontraktu. Jasno zasugerował tym samym, że wolałby przenieść się do innego zespołu.

Zainteresowani tym graczem byli działacze Herthy i Ajaksu Amsterdam. Zdaniem Evening Times 23-latek wyląduje ostatecznie w Bayerze Leverkusen. Aptekarze zgodzili się zapłacić za Fosu-Mensaha w okolicach 1,5 miliona funtów.

Wszechstronny zawodnik

Ole Gunnar Solskjaer pogodził się już ze stratą tego zawodnika i nie zamierza blokować jego transferu. W tym sezonie 23-latek rozegrał tylko trzy mecze w pierwszym zespole.

Zawodnik, którego umowa z United jest ważna do czerwca 2021 roku, jest bardzo wszechstronnym graczem. Może grać zarówno jako defensor, jak i defensywny pomocnik.