Piłkarz Liverpoolu się wygadał! Salah zostanie sprzedany?

Liverpool szuka następcy Salaha?

Mohamed Salah to bezsprzecznie największa gwiazda Liverpoolu i jeden z najlepszych piłkarzy Premier League. Na przestrzeni ostatnich lat był absolutnym liderem ofensywy w drużynie Juergena Kloppa. Tego lata na Anfield doszło do wielkich zmian, bowiem Niemiec po wielu sezonach zrezygnował z prowadzenia The Reds. Zastąpił go Arne Slot, który może być twarzą zupełnie nowego projektu. Czy znajdzie się w nim miejsce dla Egipcjanina?

Już minionego lata Salah był dość mocno kuszony przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Sytuacja się powtarza, a bardzo poważne zainteresowanie wykazuje chociażby tamtejsze Al-Ittihad. W klubie nie mają pewności, jeśli chodzi o przyszłość Salaha, zwłaszcza, że Saudyjczycy są gotowi zapłacić za niego olbrzymie pieniądze. Przy kontrakcie ważnym tylko do 2025 roku sprzedaż wydaje się być kusząca.

Głos w sprawie gwiazdora, być może nieświadomie, zabrał jego kolega z drużyny – Wataru Endo. Podczas wywiadu zapytano go o zawodnika, którego chciałby sprowadzić do Liverpoolu. Wymienił swojego rodaka, Takefusę Kubo, dodając, że mógłby trafić na Anfield w miejsce Salaha, bowiem klub rozgląda się za jego następcą.

Czy to oznacza, że Salah opuści Liverpool już tego lata? Być może klub chce się przygotować do pożegnania w przyszłym roku. Media łączyły Kubo z The Reds, ale później doniesienia o potencjalnym transferze zostały zdementowane..