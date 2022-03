Piątek nie jest priorytetem Fiorentiny

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Zdaniem włoskiej prasy Krzysztof Piątek nie jest priorytetem dla Fiorentiny. Klub z Florencji jest zadowolony z bramek zdobywanych przez Polaka, ale pojawiają się zastrzeżenia odnośnie całokształtu jego gry, dlatego nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka reprezentanta Polski.

Piątek zdobył już sześć goli dla Fiorentiny

Polak jednak zawodzi poza polem karnym rywala

Reprezentant Polski nie będzie priorytetem dla klubu z Florencji

Fiorentina może próbować wypożyczyć Piątka na kolejny sezon

Krzysztof Piątek do Fiorentiny trafił w styczniu z Herthy Berlin, skąd został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Może zostać wykupiony przez klub z Serie A za około 15 mln euro. Włosi jednak nie są przekonani, co do transferu Polaka na stałe. Lokalna prasa twierdzi, że być może Fiorentina będzie chciała przedłużyć wypożyczenie na następny rok, a środki zainwestować w innego zawodnika.

Reprezentant Polski jest chwalony za zdobywane bramki w Serie A. Do tej pory Polak ma na swoim koncie osiem ligowych pojedynków i trzy zdobyte bramki. Kolejne trzy gole dołożył w trzech spotkaniach Pucharu Włoch.

Jednak włoscy dziennikarze mają sporo zastrzeżeń odnośnie gry Krzysztofa Piątka. Ich zdaniem polski napastnik jest zupełnie nieprzydatny poza polem karnym, brakuje mu jakości w grze i nie jest wartością dodaną dla drużyny. Wielu widzi w nim jedynie solidnego rezerwowego, a nie gracza, który może stanowić o sile zespołu.

Wynikiem tego ma być niezdecydowanie Fiorentiny w kontekście przyszłości Piątka. Włoskie media podają, że ekipa z Artemio Franchi w pierwszej kolejności skupi się na wykupie z Arsenalu Lucasa Torreiry, którego koszt jest zbliżony do reprezentanta Polski. Wypożyczenie Urugwajczyka również wygasa wraz z końcem trwającej kampanii i to defensywny pomocnik ma być priorytetem dla Violi.

Zobacz również: Ekstraklasa: możliwe przełomowe rozstrzygnięcie na prawa telewizyjne na lata 2023-2027