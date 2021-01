Juventus FC według doniesień Corriere di Torino może jeszcze tej zimy pozyskać jednego z reprezentantów Polski. Włoscy dziennikarze sugerują, że władze włoskiej Starej Damy chcą dokonać wymiany zawodników z Herthą Berlin. Tym samym niewykluczony jest powrót Krzysztofa Piątka do Włoch.

Juventus FC chciałby pozyskać byłego napastnika AC Milanu na zasadzie wymiany. Mistrzowie Serie A są gotowi w zamian za Polaka oddać do ekipy z niemieckiej ekstraklasy Federico Bernardeschiego. Broniący w przeszłości barw ACF Fiorentiny zawodnik w szeregach Starej Damy od dobrych kilku miesięcy jest piątym kołem u wozu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że transakcja będzie trudna do zrealizowania. Gdyby się jednak temu bliżej przyjrzeć, to ani przedstawiciel Bundesligi, ani sternicy Bianconerich nie podejmowaliby dużego ryzyka, decydując się na taki ruch.

Piątek dołączy do Szczęsnego?

Polski napastnik wyceniany jest przez Transfermarkt.de na 21,5 miliona euro. Piątek ma kontrakt z niemiecką Starą Damą do końca czerwca 2025 roku. Z kolei wartość Bernardeschiego kształtuje się na 20 milionów euro. Włoch ma z kolei umowę z Juve ważną do końca czerwca 2022 roku.

Co by nie mówić, to w trakcie trwającego sezonu lepszym bilansem może pochwalić się Polak. Il Pistolero, który w Serie A ogólnie zapracował na dobrą opinię, zaliczył 17 meczów, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty. Godne uwagi jest jednak to, że ostatnio Polak nie ma dobrej passy. We wtorkowym meczu ligowym zmarnował rzut karny. Z kolei włoski piłkarz w tej kampanii zaliczył 20 meczów, w których zaliczył asystę.