fot. PressFocus Na zdjęciu: Houssem Aouar

Houssem Aouar to piłkarz, który jest już coraz bliżej odejścia z Olympique’u Lyon. Ogromnym fanem jego umiejętności jest Pep Guardiola, zatem to Manchester City wyrasta na faworyta do pozyskania środkowego pomocnika. Zwłaszcza, że jego kontrakt wygasa już 30 czerwca 2023 roku.

Houssem Aouar tego lata mógł opuścić szeregi francuskiego klubu

Transfer nie doszedł do skutku, zatem środkowy pomocnik wypełni swój kontrakt do końca

W przyszłym roku Manchester City spróbuje ściągnąć go do siebie

Guardiola widzi w nim solidne wzmocnienie środka pola

Wiele wskazywało na to, że latem Houssem Aouar opuści szeregi Olympique’u Lyon. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku, zatem była to ostatnia okazja, aby zarobić na jego sprzedaży. Media łączyły go z Realem Betis, Niceą, Crystal Palace, Nottingham Forest oraz Benficą, lecz finalnie żaden z tych transferów nie doszedł do skutku. 24-latek został we Francji, choć nie ma wątpliwości, że to dla niego ostatnie chwile w obecnym zespole.

Wychowanek Lyonu chce zmienić otoczenie, a nadchodzące lato będzie ku temu świetną okazją. Kierunek jego potencjalnych przenosin może być zaskakujący, biorąc pod uwagę wcześniej zainteresowane kluby. Okazuje się, że wielkim fanem umiejętności środkowego pomocnika jest Pep Guardiola, a Manchester City obserwuje jego poczynania już od kilku lat. Niewykluczone, że wizja pozyskania go w ramach wolnego transferu stanie się na tyle kusząca, że w nadchodzącej kampanii będziemy oglądać Aouara w barwach mistrza Anglii.

Manchester City chce w najbliższej przyszłości wzmocnić środek pola i rozgląda się za zawodnikami, który kończą się kontrakty. Oprócz Aouara, władze mają na swojej liście życzeń również Douglasa Luiza, N’Golo Kante, Konrada Laimera i Youriego Tielemansa.

