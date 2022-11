PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard zakomunikował Bayernowi Monachium, że chce opuścić klub. Reprezentantem Francji interesują się dwaj hiszpańscy giganci, którzy chcą wykorzystać napięcie pomiędzy zawodnikiem, a jego zespołem.

Benjamin Pavard zamierza opuścić Bayern Monachium

Zarówno Real Madryt i FC Barcelona poszukują wzmocnień na pozycji prawego obrońcy

Hiszpańscy giganci postrzegają możliwość sprowadzenia mistrza świata jako rynkową okazję

Pavard z ofertami od hiszpańskich gigantów

Benjamin Pavard ma za sobą burzliwy sezon 2021/2022. Nie dogadywał się z Julianem Nagelsmannem, a niektóre niemieckie media donoszą, że nie obyło się też bez problemów dyscyplinarnych. Napięta sytuacja pomiędzy mistrzem świata z 2018 roku a Bayernem Monachium sprawia, że klub rozważa nawet sprzedaż defensora w zimowym oknie transferowym.

26-latek nie będzie mógł narzekać na brak ofert. Reprezentantem Francji interesują się dwa największe hiszpańskie kluby. FC Barcelona koniecznie musi kupić prawego obrońcę. W rundzie jesiennej na tej pozycji najlepiej prezentowali się Ronald Araujo i Jules Kounde – nominalni stoperzy. Poza tym w kadrze znajduje się Hector Bellerin, który jednak nie przekonał Xaviego Hernandeza. Na prawej stronie defensywy może grać też Sergi Roberto, który jednak nie jest w stanie zaprezentować niczego wybitnego.

Real Madryt również ma problemy na tej pozycji. Zwłaszcza w tym sezonie widać braki Królewskich na prawej flance. Dani Carvajal często łapie kontuzje, a Lucas Vazquez i Alvaro Odriozola nie dają większej gwarancji.

Pavard jawi się jako rynkowa okazja. Jego konflikt z Bayernem sprawia, że byłby do wyjęcia już zimą, w dodatku za konkurencyjną cenę. Oba hiszpańskie zespoły zdają sobie sprawę, że nie jest to przebojowy wahadłowy, ale gracz zapewniający stabilność w defensywie. Dlatego też już w styczniu spróbują przekonać do siebie 26-latka.

Pavard obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Francji, która przygotowuje się do mundialu. W tym sezonie wystąpił już w 21 spotkaniach Die Roten. Strzelił w nich cztery bramki.

