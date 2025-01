Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Patryk Klimala chce wrócić do MLS

Patryk Klimala w styczniu 2024 roku wrócił do Polski. Wychowanek akademii Legii Warszawa zasilił szeregi Śląska Wrocław, z którym sięgnął po wicemistrzostwo PKO Ekstraklasy. 26-latek jednak miał mały wpływ na sukces drużyny, ponieważ jego boiskowa dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia. We wrześniu minionego roku polski napastnik zdecydował się na wyjazd do Australii, gdzie trafił na wypożyczenie do Sydney FC.

Zobacz także: Piast Gliwice ma politykę jak Real Madryt?

Tymczasem Patryk Klimala ostatnio udzielił wywiadu serwisowi „GiveMeSport”. Polski napastnik wypowiedział się w nim o wymarzonym kierunku transferu. 26-latek zaskoczył. Liczy bowiem na powrót do MLS, gdzie występował w latach 2021-2023.

– Pewnego dnia wrócę do MLS. Chcę to zrobić jak najszybciej, to jest mój cel. Muszę udowodnić, że wszystko, co wydarzyło się w przeszłości, było tylko złym okresem w mojej karierze i już nigdy się nie powtórzy. Mam coś do udowodnienia w MLS. Myślę, że dobrze sobie tam radziłem, ale z powodu złych decyzji nie miałem okazji sprawdzić się tam dłużej i udowodnić, że potrafię strzelać gole. Chcę wrócić do MLS. Czuję, że pewnego dnia to się stanie, mam tam coś do udowodnienia – powiedział Patryk Klimala.

Polski napastnik w barwach Sydney FC rozegrał 16 spotkań. W tym czasie udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.