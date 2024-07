PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Oficjalnie: Oskar Lachowicz zasilił szeregi Cracovii

Poniedziałek niezwykle intensywnym dniem dla Cracovii. Przy Kałuży bowiem w samo południe dopięto pierwszy transfer. Drużynę prowadzoną przez Dawida Kroczka wzmocnił Mick van Buren. Holenderski napastnik dołączył do polskiego prosto ze Slavii Praga. Na tym jednak krakowski klub nie poprzestał i kilka godzin później potwierdził kolejne wzmocnienie.

Cracovia za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowała o przyjściu Oskara Lachowicza. 19-latek dołączył do „Pasów” na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa. Młody pomocnik związał się z nowym zespołem dwuletnią umowę. Jednak w kontrakcie jest również zawarta opcja przedłużenia współpracy.

Oskar Lachowicz jest wychowankiem Legii Warszawa. I to właśnie w tym klubie spędził większą część swojej piłkarskiej kariery. W minionym sezonie 19-latek jednak został wypożyczony do Spezii. Pomocnik nie otrzymał szans gry w pierwszym zespole, ale ma na koncie za to 24 mecze w barwach młodzieżowej drużyny. Udało mu się nawet sześciokrotnie wpisać na listę strzelców na włoskich boiskach.

Cracovia już w niedzielę zainauguruje w sezonie 2024/25. Przeciwnikiem „Pasów” będzie Piast Gliwice. To spotkanie zostanie rozegrane przy Kałuży, a pierwszy gwizdek rozbrzmi już o 14:45.

