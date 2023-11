Victor Osimhen został w Napoli na sezon 2023/2024, ale wiele wskazuje na to, że Nigeryjczyk może żałować tej decyzji. Niewykluczone, że już w 2024 roku zdecyduje się na wielki transfer.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen został w Napoli na sezon 2023/2024

Wiele wskazuje na to, że Nigeryjczyk może żałować tej decyzji

W jednej z rozmów puścił oko w stronę dwóch klubów Premier League

Victor Osimhen przyznaje, że Premier League to najbardziej ceniony kierunek

Victor Osimhen był bardzo gorącym nazwiskiem w letnim oknie transferowym. Jednak Nigeryjczyk zdecydował się pozostać w Napoli, licząc na kolejne pasmo sukcesów w barwach Azzurrich. Rzeczywistość jest zupełnie inna, bo mistrzowie Włoch są daleko od formy sprzed kilku miesięcy.

Niedawno napastnik miał burzliwy okres w klubie. Niektóre wstawki w social mediach tak go rozzłościły, że potrzebne były oficjalne oświadczenia. Być może to początek końca Osimhena w Neapolu. Sam zawodnik przyznał, że najbardziej cenionym kierunkiem dla graczy z Afryki jest Premier League. Może to zwiastować hitowy transfer już w 2024 roku.

– Nie mam ulubionej drużyny z Premier League, ale mam dwie koszulki: Chelsea i Manchesteru United. To najbardziej ceniona liga przez wszystkich afrykańskich zawodników, to ogromna liga – skomentował Osimhen w programie Fabrizio Romano “Podcast Obi One”.

