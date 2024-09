fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen w Chelsea już zimą?

Victor Osimhen od miesięcy marzył o hitowym transferze, wymuszając sprzedaż na władzach Napoli. Pierwotna wycena została uznana przez rynek za zawyżoną, więc żaden zainteresowany Nigeryjczykiem klub nie złożył nawet oferty. Z biegiem czasu Napoli było gotowe przystać na mniejsze propozycje, a nawet zaakceptowało 80 milionów euro ze strony Saudyjczyków. Na ten kierunek nie zgodził się natomiast sam Osimhen, który preferował transfer do Premier League.

Do samego końca letniego okienka o Osimhena walczyła Chelsea, która była gotowa przystać na żądania Napoli, lecz finansowe oczekiwania piłkarza okazały się przeszkodą nie do przeskoczenia. Londyńczycy finalnie wycofali się z operacji, a Osimhen w ramach wypożyczenia sensacyjnie trafił do Galatasaray. Fabrizio Romano przewiduje, że saga transferowa z jego udziałem może wrócić już tej zimy. Wszystko za sprawą atrakcyjnej klauzuli, która wynosi raptem 75 milionów euro. Jeśli klub będzie gotów wpłacić takie pieniądze, niezwłocznie rozpocznie rozmowy ze snajperem.

Chelsea w dalszym ciągu ceni umiejętności Osimhena i jest faworytem do jego ściągnięcia. Aby hitowy transfer mógł dojść do skutku, swoje nastawienie musiałby zmienić napastnik, który oczekiwał zbyt dużego wynagrodzenia. The Blues nie sprowadzili latem nowego snajpera, więc poszukiwania będą kontynuować już za kilka miesięcy.