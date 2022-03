fot. PressFocus Na zdjęciu: Divock Origi

Divock Origi według informacji dziennikarza Nicolo Schiry osiągnął porozumienie z Milanem. Belgijski zawodnik latem na zasadzie wolnego transferu zasili zatem szeregi Rossonerich.

Divock Origi po zakończeniu sezonu rozstanie się z Liverpoolem

Belg podjął decyzję o zakończeniu przygody z Premier League

W nowej kampanii 26-latek ma spróbować swoich sił w Serie A

Origi zdecydował się na Milan

Divock Origi od kilku dni intensywnie był łączony przez nie tylko przez włoskie media z transferem do Milanu. Wygląda na to, ze kwestia przeprowadzki piłkarza z Liverpoolu do ekipy z Serie A jest już przesądzona.

Dziennikarz Nicolo Schira twierdzi, że strony uzgodniły już wszystkie warunki i do finalizacji transferu piłkarza praktycznie pozostaje tylko podpisanie kontraktu. Origi z Milanem ma parafować umowę na cztery lata, dzięki której rocznie będzie zarabiał 3,5 miliona euro.

Belg nie tylko był na celowniku klubu z San Siro. Origi otrzymał oferty także z klubów z Premier League i Bundesligi. Zdecydował się jednak na dołączenie do Milanu. Do włoskiej drużyny trafi na zasadzie wolnego transferu latem tego roku.

Origi do Liverpoolu dołączył z Lille w 2014 roku. W tym sezonie Belg zaliczył pięć występów w Premier League, w których strzelił dwa gole. Ponadto zawodnik ma na swoim koncie pięć występów w Lidze Mistrzów, gdzie zanotował natomiast jedno trafienie. Obecny kontrakt zawodnika z The Reds wygasa z końcem czerwca.

Origi od 2014 roku jest powoływany do reprezentacji Belgii. Jak na razie rozegrał w drużynie narodowej 31 meczów, w których zdobył trzy bramki.

