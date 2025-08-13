Z Arsenalu do Fenerbahce? Mourinho na zakupach w Londynie

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho - trener Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł złożyło ofertę za Oleksandra Zinchenkę

Fenerbahce Stambuł nie ukrywa, że w nadchodzącym sezonie zamierza zdetronizować lokalnego rywala – Galatasaray – z którego rąk planuje odzyskać mistrzostwo Turcji. W ostatnim czasie Żółte Kanarki wykazują się dużą aktywnością na rynku transferowym, czego dowodem są już dokonane wzmocnienia. Do drużyny dołączyli Nelson Semedo, Jhon Duran i Archie Brown, a dodatkowo wykupieni zostali wcześniej wypożyczeni Milan Skriniar oraz Sofyan Amrabat. Wygląda na to, iż Fenerbahce chce stworzyć kadrę zdolną do walki o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Według doniesień tureckiego dziennikarza Sercana Hamzaoglu kolejnym celem transferowym stambulskiego giganta jest Oleksandr Zinchenko. Ukrainiec występujący obecnie w Arsenalu wzbudza poważne zainteresowanie klubu znad Bosforu, który – jak informuje wspomniany żurnalista – złożył już pierwszą ofertę. Choć nie ujawniono szczegółów finansowych propozycji, to wiadomo, że Kanonierzy oczekują za swojego zawodnika minimum 15 milionów euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, lewy obrońca mógłby stać się kluczową postacią formacji defensywnej ekipy Żółtych Kanarków.

Oleksandr Zinchenko wypłynął na szerokie wody w Ufie, skąd w 2016 roku trafił do Manchesteru City. 28-latek pod wodzą Pepa Guardioli zdobył cztery mistrzostwa Anglii, tyle samo Pucharów Ligi Angielskiej oraz dwie Tarcze Wspólnoty. W 2022 roku przeniósł się do Arsenalu, gdzie szybko stał się bardzo ważnym piłkarzem w układance Mikela Artety, występując głównie na lewej obronie, ale również w środku pola. Teraz 74-krotny reprezentant Ukrainy może zagrać pod skrzydłami innego słynnego szkoleniowca – Jose Mourinho – który od 2024 roku opiekuje się przytoczonym wyżej Fenerbahce Stambuł.