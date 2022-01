Pressfocus Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Wszystkie wcześniejsze medialne doniesienia na temat przenosin Lorenzo Insigne do MLS okazały się prawdziwe. Włoch właśnie podpisał kontrakt z Toronto FC, do którego trafi zaraz po wypełnieniu umowy w Napoli.

Lorenzo Insigne odchodzi z Napoli

Włoch na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do Toronto FC

Piłkarz oficjalnie złożył już podpis na kontrakcie

Insigne rusza na podbój MLS

Lorenzo Insigne od roku skutecznie odrzucał oferty przedłużenia kontraktu w Napoli. Skrzydłowy jest wychowankiem Azzurrich, dlatego szacowano, że zapewne spróbuje swoich siła poza granicami Włoch. Eksperci wróżyli wielki transfer do Premier League czy La Liga. Tymczasem 30-latek dogadał się z Toronto FC, który zasili latem na zasadzie wolnego transferu.

Włoch związał się z nowym zespołem czteroletnim kontraktem na mocy, którego zarobi 11 mln euro rocznie. Co ciekawe, żaden klub w Europie nie oferował mu takich pieniędzy, natomiast w Neapolu inkasował dwa razy mniejszą pensję niż ta zaoferowana przez szefów Toronto.

– Wszyscy nie możemy się doczekać, kiedy tego lata dołączy do nas Lorenzo. Jego zdolność do tworzenia kreowania sytuacji dla siebie i kolegów z drużyny jest wyjątkowa. Obserwując go od wielu lat wiem też, że jest zawodnikiem pracującym dla drużyny. Lorenzo jest typem gracza, którego przychodzisz oglądać, ponieważ zawsze jest szansa, że ​​zrobi coś niezapomnianego – powiedział na prezentacji główny trener i dyrektor sportowy Toronto FC, Bob Bradley.

Lorenzo Insigne nie tak dawno został mistrzem Europy. Z kolei z Napoli triumfował dwukrotnie w Pucharze Włoch i ma też medal za wygranie Superpucharu Włoch. Na ten moment dla Błękitnych rozegrał 416 spotkań, w których zdobył 114 goli i 95 asyst.

