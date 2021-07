Zwrot w sprawie Odegaarda. Jego przyszłość jest niejasna

Dość niespodziewanie z odejściem z Realu Madryt nosi się Martin Odegaard. Norweg po powrocie z wypożyczenia do Arsenalu miał pełnić większą rolę pod wodzą Carlo Ancelottiego, ale póki co nie dostosował się do drużyny i nie czuje się w pełni szczęśliwy. Niewykluczony jest jego powrót do Londynu, ale decyzja w sprawie pomocnika jeszcze nie zapadła.

Martin Odegaard może ponownie opuścić Real Madryt

Norweg po powrocie z wypożyczenia w Arsenalu miał pełnić ważną rolę w projekcie Carlo Ancelottiego, ale pierwsze treningi i kontrolne mecze nie napawają sztabu optymizmem

Możliwy jest powrót 22-latka na Emirates

Martin Odegaard nie pozostanie w Realu Madryt?

Podczas, gdy Florentino Perez wciąż otrząsa się po odejściu Sergio Ramosa i nieuchronnym, zdaje się, transferze Raphaela Varane’a, doszedł mu kolejny problem.

Powrót Martina Odegaarda z wypożyczenia do Arsenalu miał stanowić niejako transfer wzmacniający środek pola. Norweg dobrze prezentował się na Wyspach, dostawał minuty, a otrzymane szanse wykorzystywał. Wszystko wskazywało na to, że wreszcie 22-latek zacznie pełnić istotną rolę w kadrze Los Blancos. Nie bez znaczenia jest też postać Carlo Ancelottiego, który nigdy nie miał problemów w stawianiu na młodych graczy. Po ostatnim sparingu Norweg miał zawieść swoją postawą sztab szkoleniowy. Pomocnik nie do końca zaadaptował się w drużynie, pozostaje na jej uboczu, a sam uważa, że nie jest w pełni szczęśliwy.

W Madrycie wierzą, że Ancelotti zdoła wyciągnąć z Odegaarda to, co najlepsze, jeżeli pozostanie w stolicy Hiszpanii, ale jego odejście nie jest wykluczone. 22-latek będzie pod obserwacją w ciągu najbliższego miesiąca. Jeżeli pierwsze spotkania o stawkę postawią więcej znaków zapytania, kolejne odejście Norwega stanie się prawdopodobne. Królewscy raczej nie zdecydują się na transfer definitywny, ale w grze o kolejne wypożyczenie zawodnika ma pozostawać Arsenal. Mikel Arteta był zachwycony graczem w trakcie jego półrocznego wypożyczenia. Z chęcią nadal posiadałby go w swoim zespole.

