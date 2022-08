Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Wiele wskazuje na to, że FC Barcelona będzie musiała się obejść smakiem jeśli chodzi o transfer Bernardo Silvy. Zawodnik dalej jest zainteresowany przenosinami do Dumy Katalonii, ale na drodze operacji stanął Manchester City. Zdaniem dziennikarzy Marki, na niecałe dwa tygodnie przed końcem okienka Obywatele nie chcą tracić tak ważnego ogniwa zespołu, gdyż trudne będzie w tym czasie znalezienie jego następcy.

FC Barcelona w ostatnich tygodniach sondowała możliwość sprowadzenia Bernardo Silvy

Portugalczyk chciałby dołączyć do Barcy, ale na drodze do transferu stanęli Obywatele

Manchester City nie chce na 2 tygodnie przed końcem okienka transferowego szukać następcy pomocnika

Szanse na transfer Silvy do Barcy coraz mniejsze

Pozyskanie Bernardo Silvy jest marzeniem Xaviego. Szkoleniowiec chciałby, żeby Portugalczyk został zawodnikiem FC Barcelony z uwagi na jego ogromną jakość i wszechstronność. 28-latek mógłby występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydle, problemem dla Barcy jest jednak jego cena.

Jeszcze w tym tygodniu dziennikarze The Athletic przekazali, że Bernardo Silva nie zostanie zawodnikiem Blaugrany, gdyż dość ma czekania. Zgodnie z ich informacjami piłkarz chce już w pełni skupić się na treningach i wyzwaniach w nowym sezonie. Nie do końca pokrywa się to z doniesieniami hiszpańskich dziennikarzy. Ich zdaniem zawodnik wciąż ma nadzieję ma transfer, ale na jego drodze stanął Manchester City.

Marca przekazała, że The Citizens wykluczyli już sprzedaż Portugalczyka z uwagi na rychły koniec letniego okienka transferowego. Na niecałe dwa tygodnie przed zamknięciem Obywatele nie chcą zajmować się poszukiwaniami następcy 28-latka. Ponadto priorytetem dla Barcy obecnie jest pozyskanie prawego obrońcy, a klub nie dysponuje zbyt wielkimi środkami.