Obrońa Sevilli priorytetem Manchesteru United

Manchester United kontynuuje obserwację środkowego obrońcy Sevilli Julesa Kounde. Daily Mail informuje jednak, że Czerwone Diabły nie będą jednak skłonny na aktywowanie klauzuli z kwotą odstępnego w wysokości 68 milionów funtów.

Jules Kounde na celowniku europejskich gigantów

22-latek, który w hiszpańskim zespole występuje od 18 miesięcy, swoimi świetnymi występami zwrócił na siebie uwagę wielu czołowych europejskich klubów. Już latem ubiegłego roku o Francuza zabiegali przedstawiciele Manchesteru City, ale do transferu nie doszło. Kolejka chętnych jest długa, a znajduje się w niej także Manchester United.

Kounde znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń Czerwonych Diabłów, ale na przeszkodzie w sfinalizowaniu transferu mogą jednak stanąć względy finansowe. Przedstawiciele Sevilli dostrzegają rosnące z każdym miesiącem zainteresowanie Kounde i nie zamierzają mu pozwolić na odejście poniżej jego wartości rynkowej. Hiszpański klub odsyła zainteresowanych do klauzuli z kwotą odstępnego znajdującą się w kontrakcie piłkarza. Ta wynosi 68 milionów funtów.

Manchester United liczy na realną wycenę

Manchester United chce latem wzmocnić skład zespołu, ale nie przewiduje wykładania takiej kwoty na sprowadzenie środkowego obrońcy. W klubie z Old Trafford mają nadzieję, że z uwagi na pandemię koronawirusa, która wywarła duży wpływ na finanse poszczególnych klubów, ceny za piłkarzy staną się bardziej realne.

Kounde do Sevilli trafił latem 2019 roku za 25 milionów euro z Girondins Bordeaux i okazał się kolejnym transferowym “strzałem w dziesiątkę” dyrektora sportowego Monchiego. Od czasu dołączenia do hiszpańskiego zespołu rozegrał w jego barach 73 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli i dokładając do tego jedną asystę.