Wisła nie złożyła broni

Po tym jak Wisła Kraków nie zdołała wywalczyć awansu do Ekstraklasy, od razu pojawił się temat ewentualnego odejścia Angela Rodado. Hiszpan jest już dwukrotnym królem strzelców 1. ligi, ale chciałby poznać też smak gry w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Co oczywiste, zaraz po zakończeniu sezonu zaczęły się pojawiać zapytania w kwestii Hiszpana. Goal.pl regularnie informował o zakusach różnych klubów. Pisaliśmy m.in o Trabzonsporze, o Pogoni Szczecin, o Universitatea Craiova, cz o klubie z Kataru. Najbardziej niespodziewane było jednak to, że Wisła nie złożyła broni.



Jak informowaliśmy, Jarosław Królewski złożył Rodado propozycję nowego, jeszcze lepszego kontraktu. To o tyle zaskoczenie, iż wydawało się, że Wisły nie będzie już stać na jeszcze lepsze warunki dla Hiszpana niż ma do tej pory.

Drugi rumuński klub wchodzi do gry

Według naszej wiedzy nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony piłkarza i jego agenta. Propozycja Wisły nie została ani zaakceptowana, ani odrzucona. Natomiast goal.pl dowiedział się, że jest nowy chętny na Rodado. To CFR Cluj, a więc kolejny zespół z Rumunii.



Co ciekawe, trenerem jest tam Dan Petrescu, a więc były szkoleniowiec Wisły. Z naszych informacji wynika, że Rumuni byliby skłonni zapłacić 1-1,1 mln euro. Jak słyszymy, w zasadzie to kwota, którą są gotowe zapłacić wszystkie zainteresowane kluby. Do tej pory nikt nie zaoferował 1,5 mln euro, czyli kwoty oczekiwanej przez Wisłę.