Pressfocus Na zdjęciu: Ross Barkley

Ross Barkley od kilku dni nie jest piłkarzem Chelsea. Anglik po rozwiązaniu kontraktu obrał niespodziewany kierunek. 28-latka zobaczymy w Ligue 1.

Kilka dni bez klubu pozostawał Ross Barkley

Anglik postanowił wyjechać za granicę

28-latek zasilił szeregi OGC Nice

Z Premier League do Ligue 1

Ross Barkley przed laty był czołowym angielskim pomocnikiem. Piłkarz ten błyszczał za czasów występów w Evertonie, gdzie należał do czołowych zawodników. Karierę 28-latka w styczniu 2018 roku wyhamował transfer do Chelsea, gdzie nie był podstawowym graczem. Barkley z każdym sezonem spisywał się coraz słabiej, ale wciąż pozostawał w Londynie (z przerwą na roczne wypożyczenie do Aston Villi). The Blues kilka dni temu uznali, że dalsza współpraca nie ma sensu i kontrakt 28-latka został rozwiązany.

Angielski pomocnik jeszcze przed zakończeniem swojego pobytu w Chelsea (100 meczów, 12 goli i 11 asyst), łączony był z transferem za granicę. Piłkarzem interesował się grający w Lidze Mistrzów Celtic. Wydawało się, że Anglik bez większego trudu znajdzie zatrudnienie w kraju. Na poziomie Premier League rozegrał on bowiem 232 mecze (29 goli i 31 asyst). Barkley postanowił jednak wyjechać za granicę.

Po 28-letniego pomocnika sięgnął klub z Ligue 1, a mianowicie OGC Nice. To uczestnik fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, którego barwy reprezentuje Marcin Bułka. Nowy pracodawca Anglik potrzebował wzmocnień, ponieważ ma tylko pięć punktów w tabeli ligi francuskiej. Nice zaprezentowało Barkley’a przed niedzielnym starcie z Monaco. 28-latek będzie występował z numerem 11 na koszulce.

