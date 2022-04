fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski według informacji TVP Sport jest blisko przeprowadzki do FC Barcelony. Reprezentant Polski porozumiał się już podobno z Katalończykami w sprawie warunków indywidualnych. Szczegóły na temat umowy Polaka przekazuje natomiast dziennikarz Interia.pl Sebastian Staszewski, dodając, że 33-latek miał też inne oferty.

11 kwietnia 2021 może na długo zapaść w pamięci kibiców Bayernu Monachium

Świat obiegła wiadomość, że Robert Lewandowski porozumiał z gigantem La Liga

33-latek miał na stole oferty także od ekip walczących w tym sezonie o mistrzostwo Premier League

Lewandowski chce spróbować sil w La Liga

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca przyszłego roku. Tajemnicą Poliszynela jest, że zawodnik nie był zadowolony z tego, że sternicy Bawarczyków nie złożyli mu jeszcze oferty w sprawie nowej umowy.

Lewandowski jest w tej kampanii w świetnej dyspozycji. Polski napastnik w Bundeslidze zmierza pewnym krokiem po kolejną koronę króla strzelców. Jednocześnie kapitan reprezentacji Polski ma duże szanse na pobicie swojego rekordu pod względem goli strzelonych w jednym sezonie ligi niemieckiej. Lewy też przyczynił się trafieniem z rzutu karnego do wywalczenia awansu na mundial w Katarze przez Biało-czerwonych, mając spory udział w zwycięstwie reprezentacji Polski nad Szwecją (2:0).

Zdecydowanie nie może dziwić, że chętnych na pozyskanie Lewandowskiego nie brakowało. Wygląda na to, że wyścig po zawodnika wygrała FC Barcelona. Aczkolwiek dziennikarz Interia.pl Sebastian Staszewski ujawnił, że Polak miał na stole oferty od takich ekip jak: PSG, Liverpool, czy Man City. Lewy postanowił podobno dołączyć do Barcy, z którą ma podpisać trzyletnią umowę. Co ciekawe nie było propozycji z Realu Madryt.

🆕‼‼To prawda! Robert Lewandowski jest po słowie z Barceloną. W otoczeniu @lewy_official słyszę, że porozumienie osiągnięte, wielomilionowy kontrakt miałby być podpisany na 3 lata. Były jeszcze trzy konkretne oferty: PSG, ManCity i Liverpool. Realu nie było. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 11, 2022

129-krotny reprezentant Polski w tym sezonie wystąpił łącznie w 40 meczach, w których strzelił 46 goli. Lewandowski ma też na swoim koncie cztery asysty. Do Bayernu zawodnik dołączył w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund.

