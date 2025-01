Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal i Chelsea stoczą bój o Nico Williamsa

Nico Williams w letnim okienku transferowym mógł być bohaterem hitu transferowego. Hiszpan świeżo po zdobyciu mistrzostwa Europy był bliski przeprowadzki do FC Barcelony. Finalnie jednak nie doszło do przyjścia skrzydłowego do Dumy Katalonii, przez co wciąż reprezentuje on barwy Athletiku Bilbao.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Nico Williams wciąż może być bohaterem hitu transferowego. Jednak teraz zupełnie nie chodzi o FC Barcelonę. Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że zawodnik Athletiku Bilbao może wylądować w Premier League. Zawodnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Chelsea.

Brytyjska prasa zdradza, że londyńczycy są gotowi sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Nico Williamsa. Klauzula odstępnego w umowie Hiszpana z Athletikiem Bilbao wynosi 60 milionów euro. Taka kwota sprawia, że zarówno Arsenal jak i Chelsea są gotowi pozyskać mistrza Europy. Zapowiadają się zatem ekscytujące tygodnie dla przyszłości klubowej 22-latka.

Nico Williams w obecnym sezonie niespecjalnie imponuje formą. Hiszpański gwiazdor w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Athletiku Bilbao. W tym czasie skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także pięć asyst.