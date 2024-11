N’Golo Kante może wrócić do Europy. Giganci zainteresowani

N'Golo Kante mógłby wrócić do Europy. Według portalu Sport zainteresowani usługami Francuza są Real Madryt i Manchester United.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: N’Golo Kante

N’Golo Kante obserwowany przez Real Madryt i Manchester United

N’Golo Kante francuski pomocnik występujący obecnie w saudyjskim Al-Ittihad może być jednym z bohaterów zimowego okienka transferowego. Wśród zainteresowanych klubów wymienia się Real Madryt i Manchester United.

Kante jest znany ze swojej imponującej kariery i świetnego poziomu gry, który prezentował przez ostatnią dekadę. Mimo że miał problemy związane z kontuzjami, dobrze spisał się także podczas Euro 2024.

Mistrz świata z 2018 roku wciąż pokazuje, że jest w znakomitej formie. Nadal ma zaufanie selekcjonera Didiera Deschampsa, będąc cały czas kluczowym zawodnikiem dla reprezentacji Francji.

Al-Ittihad początkowo żądało za niego około 20 milionów euro. Dla wielu klubów było to zbyt wysoką kwotą, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego roczne wynagrodzenie wynoszące 14 milionów euro. Jednak według mediów cena ma spaść do 15 milionów, co wzbudziło zainteresowanie paru czołowych klubów.

Zarówno Real Madryt, jak i Manchester United rozważają jego transfer. Do obu klubów Kante mógłby wnieść swoje doświadczenie i wzmocnić linię pomocy.

W tym sezonie Francuz zagrał w dziewięciu spotkaniach w Saudi Pro League i zdobył jedną bramkę. Wystąpił także w obu wrześniowych meczach Ligi Narodów przeciwko Włochom i Belgii i otrzymał powołanie na najbliższe listopadowe zgrupowanie.

