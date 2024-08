Neymar zaoferował się Barcelonie. Flick długo się nie zastanawiał

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar poprosił o powrót do Barcelony, a Flick odrzucił ten pomysł

Barcelona jako jeden z priorytetów na letnie okno transferowe obrała pozyskanie skrzydłowego. Przez bardzo długi czas Duma Katalonii próbowała wynegocjować transfer Nico Williamsa. Jednak ten ruch okazał się niemożliwy do finalizacji, co przyczyniło się do sensacyjnej propozycji.

Jak przekazał Gerard Romero, sytuację z nieudanym transferem Williamsa próbował wykorzystać Neymar. Ponoć Brazylijczyk na początku sierpnia zaoferował się Barcelonie i wyraził chęć powrotu do La Liga. Klub postanowił zapytać o to Hansiego Flicka, który momentalnie odrzucił taki pomysł.

Napastnik już od kilkunastu miesięcy ma problemy zdrowotne i nie przystąpił do inauguracji sezonu z Al-Hilal. Gwiazdor nie miał zbyt wielu argumentów, żeby przekonać niemieckiego szkoleniowca. Flick to przede wszystkim wyznawca żelaznych zasad, które raczej nie kojarzą się z rozrywkowym Neymarem.

Neymar w Barcelonie zanotował najlepszy czas w karierze, zdobywając m.in. Ligę Mistrzów. Łącznie piłkarz dla Dumy Katalonii rozegrał 186 meczów, zdobył w nich aż 105 bramek oraz zanotował 76 asyst. Kariera Brazylijczyka posypała się w kolejnych latach, gdy zdecydował się na przenosiny do PSG. Motywem takiego ruchu była chęć wyjścia z cienia Leo Messiego.

