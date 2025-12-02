Manuel Neuer ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu. Wciąż jest numerem jeden między słupkami, a Bayern Monachium zamierza go zatrzymać. Gwiazdor ma przed sobą kluczową decyzję.

fot. dpa picture alliance archive Na zdjęciu: Harry Kane i Manuel Neuer

Neuer na kolejny rok w Bayernie? To jeszcze nie jest przesądzone

Manuel Neuer mimo ubiegających lat w dalszym ciągu prezentuje bardzo wysoki poziom i jest numerem jeden w bramce Bayernu Monachium. Wydawało się, że problemy zdrowotne nie pozwolą mu już na grę w takim wymiarze czasowym, ale Vincent Kompany może na niego liczyć. 39-latek wystąpił w tym sezonie w 17 meczach i sześciokrotnie zachowywał czyste konto. Nie popisał się za to przy okazji ostatniego hitowego starcia z Arsenalem w Lidze Mistrzów, gdzie na jego konto można zapisać przynajmniej jednego gola dla rywali.

Przyszłość Neuera stoi pod znakiem zapytania, bowiem jego umowa jest ważna tylko do czerwca 2026 roku. Bayern kilka razy rozpoczynał już poszukiwania jego następcy, ale z tego rezygnował, gdyż doświadczony bramkarz kontynuował grę. Jak będzie tym razem? Klub jest gotowy, aby zaoferować mu nową umowę, ale waha się sam zawodnik. Jest jeszcze za wcześnie na podjęcie tak istotnej decyzji.

– Chciałbym dać sobie na to czas. Chodzi naprawdę o ten moment, by wiedzieć, jak czuje się moje ciało i co ze zdrowiem. Czy granie dalej ma sens?. I tę decyzję muszę jeszcze trochę odłożyć. Koncentruję się na klubie i chcę tu pokazywać swoje umiejętności. To jest dla mnie decydujące, ponieważ z tą drużyną możemy tu tak wiele osiągnąć – zaznaczył Neuer.

W marcu Neuer skończy 40 lat. Dla Bayernu Monachium gra nieprzerwanie od 2011 roku.