Nemanja Matić po pięciu latach zakończy swoją przygodę z Manchesterem United. Latem opuści zespół jako wolny zawodnik, a Daily Star przekonuje, że pomocnik doszedł do porozumienia z Juventusem.

Daily Star przekonuje, że pomocnik doszedł do porozumienia z Juventusem. Przekonała go korzystna oferta finansowa. Ma dostać bonus za podpis w wysokości 10 milionów funtów, a rocznie ma inkasować ponad 4,5 miliona funtów

Matić ruszy na podbój Włoch

Choć Nemanja Matić miał kontrakt z Manchesterem United ważny do czerwca 2023 roku, opuści Old Trafford już tego lata jako wolny zawodnik. Serb doszedł do porozumienia z klubem, a podczas niedawnego starcia z Brentfordem otrzymał owację od trybun na pożegnanie.

Oficjalnie nie wiadomo jeszcze, gdzie pomocnik występować będzie w przyszłym sezonie. Daily Star przekonuje jednak, iż 33-latek ruszy na podbój Włoch. Maticia przekonała korzystna finansowo oferta Juventusu. Stara Dama proponuje mu ponoć dziesięć milionów funtów bonusu za sam podpis. Ponadto Serb ma inkasować rocznie około 4,5 miliona funtów.

Serie A to liga, w której Matić nie miał jeszcze przyjemności występować. Ze swej ojczyzny trafił na Słowację, gdzie dostrzegła go Chelsea. Występował też w Holandii i Portugalii, zanim zakotwiczył na dobre w Premier League. W tym sezonie rozegrał 23 mecze w lidze. Zanotował w nich cztery gole. W ciągu pięcioletniej kariery w barwach Manchesteru United nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum.

