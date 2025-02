AS Roma sprowadziła trzech nowych zawodników w ostatnim dniu okienka transferowego. Szeregi zespołu Giallorossich zasilili Victor Nelsson (stoper), Anass Salah-Eddine (wahadłowy) oraz Lucas Gourna-Douath (pomocnik).

Źródło: AS Roma

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Prośby Claudio Ranieriego wysłuchane. AS Roma ma nowych piłkarzy

AS Roma była bardzo aktywna w ostatnim dniu okienka transferowego. Rzymski klub dokonał bowiem trzech ciekawych wzmocnień składu. Szeregi ekipy prowadzonej przez Claudio Ranieriego zasilili następujący zawodnicy – Victor Nelsson (26-letni Duńczyk), Anass Salah-Eddine (23-letni Holender) oraz Lucas Gourna-Douath (21-letni Francuz). Zatem klub ze Stadio Olimpico zwiększył rywalizację na pozycjach odpowiednio środkowego obrońcy, lewego defensora i defensywnego pomocnika, które “kulały” w zespole ze stolicy Włoch.

Przypomnijmy, że AS Roma sondowała sprowadzenie Jana Bednarka, lecz ostatecznie postawiła na Victora Nelssona. 16-krotny reprezentant Danii został wypożyczony do włoskiej ekipy z Galatasaray Stambuł, a gigant Serie A zapewnił sobie opcję wykupu za około 12 milionów euro. W przypadku Anassa Salaha-Eddine’a, który dotychczas grał w FC Twente Enschede, doszło do transferu definitywnego za dokładnie 8 milionów euro.

Natomiast ostatni z wymienionych piłkarzy – Lucas Gourna-Douath – trafił do drużyny Giallorossich na zasadzie wypożyczenia z Red Bulla Salzburg, ale z obowiązkowym wykupem za 18 milionów euro. Tym samym Claudio Ranieri postawił na swoim i poważnie wzmocnił rzymski zespół podczas zimowego okna transferowego. AS Roma na półmetku sezonu zajmuje 9. miejsce w tabeli Serie A, mając na swoim koncie 31 punktów.