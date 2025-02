AS Roma złożyła ofertę za Bednarka. Southampton szybko odpowiedział

Jan Bednarek znalazł się na celowniku AS Romy, o czym w niedzielę informował Craig Hope, dziennikarz "Daily Mail". Jednak według doniesień Tomasza Włodarczyka z "Meczyki.pl", Southampton odrzucił ofertę transferu definitywnego.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek nie trafi do AS Romy

Jan Bednarek jeszcze w zimowym okienku transferowym mógł zmienić klub. Dość zaskakujące informacje przekazał Craig Hope. Dziennikarz “Daily Mail” informował, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku AS Romy. Southampton był świadomy zainteresowania włoskiego klubu i rozważał transfer w wysokości 8 milionów funtów

W poniedziałek nowe informacje w tej sprawie przekazał jednak Tomasz Włodarczyk. Okazuje się, że temat transferu jest już zamknięty. – AS Roma złożyła oficjalną ofertę za Jana Bednarka. Transfer definitywny. Southampton ją odrzuciło. Giallorossi zdecydowali się więc wypożyczyć Victora Nelssona z Galatasaray. Milion euro z opcją wykupu na poziomie 12 milionów – napisał dziennikarz “Meczyki.pl” w serwisie “X”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jan Bednarek to podstawowy zawodnik Southampton. W obecnej kampanii rozegrał 20 spotkań w Premier League, w których zdobył dwa gole, co jest świetnym wynikiem, jak na defensora. Święci po 24. kolejkach są jednak na ostatnim miejscu w ligowej tabeli z zaledwie dziewięcioma punktami. Do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą już 10 oczek, a misja utrzymania w angielskiej ekstraklasie staje się coraz bardziej niewykonalna.

Z kolei AS Roma plasuje się na dziewiątej lokacie w Serie A. Choć walka o Ligę Mistrzów wydaje się poza zasięgiem to szansa na awans do Ligi Europy lub Ligi Konferencji w przyszłym sezonie pozostaje otwarta.