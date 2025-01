Napoli rusza po piłkarza PSG! Musiało zmienić plany przez decyzję Danilo

Independent Photo Agency Srl / Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Conte i Danilo

Napoli jest zainteresowane wypożyczeniem Milana Skrianiara

Danilo zdecydował się zakończyć swoją bogatą karierę w Europie i wrócić do ojczyzny. Brazylijczyk, po trudnym początku sezonu, gdzie Thiago Motta odsunął go na dalszy plan, z wielkim szacunkiem rozważał ofertę Napoli. Ostatecznie jednak wybór padł na Flamengo lub Santos, co jest raczej osobistą decyzją, niż afrontem wobec klubu z Neapolu. O zmianie decyzji piłkarza Juventusu informował we wtorek między innymi Fabrizio Romano.

Podczas swojej kariery Danilo zdobywał trofea z Porto, Realem Madryt, Manchesterem City i Juventusem, stając się jednym z najbardziej utytułowanych brazylijskich obrońców w Europie.

Po decyzji Danilo, Napoli zwróciło swoją uwagę na Milana Skriniara. Były obrońca Interu, a obecnie gracz PSG, nie znajduje się w planach Luisa Enrique – w tym sezonie rozegrał tylko pięć meczów w Ligue 1, z czego cztery w podstawowym składzie. Napoli liczy na wypożyczenie Słowaka do końca sezonu, ale musi pokonać konkurencję ze strony Tottenhamu i Fenerbahce.

Napoli już wcześniej rozmawiało z PSG o Skriniarze podczas negocjacji w sprawie Kvaratskhelii, ale nie doszło do porozumienia. Obecnie klub paryski musi najpierw rozwiązać kwestię wypożyczeń innych zawodników, w tym Kolo Muaniego, zanim otworzy się możliwość transferu Słowaka.

Napoli, chcąc sprowadzić Skriniara, oczekuje od niego zgody na obniżenie wynagrodzenia – PSG wciąż musi mu zapłacić 4,5 miliona euro do końca sezonu. Najbliższe godziny mogą być kluczowe, a nowiny z Francji dadzą odpowiedź, czy Antonio Conte zyska nowego lidera defensywy.