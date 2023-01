Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United jest zainteresowany gwiazdą Napoli. Victor Osimhen został jednak wyceniony na kwotę, która odstraszyła angielskiego giganta.

Victor Osimhen wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym

Nigeryjczyk jest na liście życzeń giganta Premier League

Transfer nie zostanie jednak na razie sfinalizowany przez finanse

Gwiazda Napoli nie dla giganta Premier League

W kampanii 2020/2021 szeregi Napoli zasilił Victor Osimhen. Neapolitańczycy zapłacili za Nigeryjczyka 75 milionów euro (według portalu Transfermarkt). Dla włoskiego klubu był to ogromny wydatek. 24-latek z sezonu na sezon poprawia jednak swoje statystyki strzeleckie. W pierwszej kampanii trafił do siatki 10 razy. Rok później miał już 14 zdobytych bramek. Aktualnie jego dorobek to 13 goli, ale przed nim jeszcze kilka miesięcy gry, więc Osimhen z pewnością polepszy swoje statystyki.

Napoli zmierza po mistrzostwo Włoch. Luciano Spaletti zbudował świetny zespół, więc zrozumiałe jest, że trener neapolitańczyków nie chce stracić żadnego z kluczowych ogniw. To trudne, ponieważ gracze Napoli wzbudzają niemałe zainteresowanie na rynku transferowym. Potencjał piłkarzy lidera Serie A widzą między innymi w Premier League.

Manchester United jest chętny na to, aby Osimhen reprezentował ich barwy. Takiej klasy napastnik na Old Trafford zostałby przyjęty z otwartymi rękami. W najbliższym czasie do transferu jednak nie dojdzie. Problemem nie do rozwiązania okazała się cena, której przy sprzedaży napastnika oczekuje Napoli. Włoski klub chce zarobić na Nigeryjczyku. Florian Plettenberg poinformował, że wycena Osimhena to ponad 100 milionów euro. Manchester United nie ma zamiaru wydawać tylu pieniędzy, więc postanowił poszukać tańszej alternatywy dla gwiazdy Napoli.

