Napoli bliskie porozumienia z Man Utd. Pomocnik zmieni klub

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

McTominay o krok od transferu do Napoli

Napoli intensywnie poszukuje nowego pomocnika do swojego zespołu. Według “Sky Sport Italia”, Azzurri są bliscy osiągnięcia porozumienia z Manchesterem United w sprawie transferu Scotta McTominaya, jednak priorytetem pozostaje Billy Gilmour z Brighton. Gianluca Di Marzio informuje, że Napoli porozumiało się Gilmourem w sprawie indywidualnej umowy, mimo że szkocki piłkarz zagrał w pierwszym składzie Brighton przeciwko Manchesterowi United w ostatni weekend.

Zdaniem “Il Corriere dello Sport”, obecność Gilmoura w wyjściowym składzie Brighton może sugerować, że jego transfer do Napoli został wstrzymany. Zawodnik ten nie brał wcześniej udziału w żadnym meczu przedsezonowym, co mogło sugerować gotowość do odejścia, jednak jego nagłe pojawienie się na boisku może świadczyć o zmianie planów.

Podczas gdy Napoli czeka na rozwój sytuacji z Gilmourem, transfer Scotta McTominaya z Manchesteru United zbliża się do finalizacji. Fabrizio Romano donosi, że Napoli ma nadzieję, iż Gilmour przejdzie testy medyczne w przyszłym tygodniu, ale według “Il Corriere dello Sport”, Partenopei skupiają się teraz na McTominayu.

Napoli jest blisko osiągnięcia porozumienia z Manchesterem United i samym McTominayem, który pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu przeciwko Brighton. Włosi oferują za Szkota około 30 milionów euro, podczas gdy Manchester United oczekuje za swojego zawodnika sumy w wysokości 35 milionów euro. Różnica w ofertach nie jest duża, co sugeruje, że strony mogą szybko dojść do porozumienia.

